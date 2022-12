Na třicet tisíc dětí v Česku má rodiče ve vězení. O Vánocích jim pomáhá Andělský strom

Ačkoliv Linda nemohla s dětmi být fyzicky, byla ráda, že dárek od ní přece jen dostanou. „Mamka mi je nafotila, poslala mi fotky, takže jsem i viděla, jak si rozbalovaly dárečky, četly můj dopis, a to bylo pro mě takové štěstí, že jsem i já mohla dětem z věznice něco poslat,“ vzpomíná.

Například paní Linda byla ve vězení přes dva roky. Se svými pěti dětmi proto nemohla dvakrát trávit Vánoce. Nejmenšímu bylo rok a půl, nejstaršímu deset let. Když přišla nabídka, aby se zapojila do projektu Mezinárodního vězeňského společenství s názvem Andělský strom, neváhala. Projekt obdarovává děti za uvězněné rodiče, kteří ale k dárečku musí připojit osobní dopis.

Dopis, na který nakreslila i obrázek, napsala každému dítěti zvlášť. „Vím, že by tím největším (dárkem) bylo, kdybychom byli už spolu, ale to ti Ježíšek ještě nesplní,“ stojí v jednom z dopisů.

Děti vězněných jsou traumatizované

Díky projektu dostane také letos dárky na patnáct set dětí. Dopisy si budou číst na Štědrý večer, stejně jako to ještě před třemi lety dělaly i děti paní Lindy. „Děti si nejvíce přejí hračky – jsou to auta na dálkové ovládaní, panenky. Ale také se nám objevuje hodně oblečení – teplákové soupravy, zimní bundy, boty,“ vyjmenovává zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství Žaneta Dvořáčková.

„Děti si často kladou vinu, jsou stigmatizované, dostávají se do podobné situace, jako když rodič zemře. Je to pro ně strašné trauma, ale to dítě není tou společností nějak chlácholeno,“ vysvětluje psychický stav opuštěných potomků ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.