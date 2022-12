„Z čeho mám koupit dárek, když na něj nemám?“ Vyplácení dávek dál provází prodlevy

Paní Iveta mluvila s vedením pobočky tento týden. Odešla ale bez pomoci. „Řešíme lidi, kteří to ještě nedostali v srpnu a září. Říjen je v pořadí. Personálně nás neposílí, žádostí je tolik, že tady padáme na hubu,“ uvedla ředitelka úřadu práce na nahrávce, kterou pořídila žadatelka.

Počet žádostí se letos znásobil. V posledních měsících vyplácí úřad práce i dva miliony dávek. Oproti minulému roku došlo k padesátiprocentnímu nárůstu. „Je to něco, co řeším, co mě trápí a chci, abychom to dokázali ještě během prvního kvartálu příštího roku odstranit,“ poznamenal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle Jurečky i úřadu se ale někdy zpozdí dávky kvůli tomu, že lidé nedodají všechny potřebné podklady. To ale není případ paní Ivety.