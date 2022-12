Podvodných zpráv o zásilkách před Vánocemi přibývá. Nereagujte na podezřelé SMS nebo e-maily, radí dopravci

„Určitě je podezřelé už jenom to, odkud to přichází. Vidím tam předvolbu +49, což není Česká republika. Navíc Česká pošta, kdyby vám psala, tak troufám si říct, že nebude psát část v češtině a část v angličtině,“ doplnil předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost ČBA Petr Barák.

Pod odkazy ve zprávách jsou často ukryté platební brány, přes které lidé odevzdají podvodníkům údaje ke své platební kartě. „Je to podvod. Setkali jsme se s takovými případy, kdy člověk měl zaplatit patnáct korun, skutečně vyplnil patnáct korun do toho políčka, ale z účtu mu odešlo třeba dvacet tisíc korun a podobně. Česká pošta tímto způsobem nevybírá peníze, takže všechno smazat a na nic neodpovídat,“ upozornil mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Nejde jen o SMS, ale také e-maily. Ty se sice mohou tvářit, že jsou od dopravní společnosti, ovšem se smyšleným jménem nebo se zvláštní e-mailovou adresou. Podezřelá je také výzva k okamžitému jednání. „Když se podíváme na jakékoliv kurýrní služby v ČR, tak lhůtu 24 hodin prostě neznají,“ poznamenal Barák.

Před podvodnými zásilkami varují i další dopravci. „Nic takového, že neprovedeme službu, pokud někdo někam neklikne, neexistuje. Ani u nás, ani jinde u jiného přepravce. My třeba v průběhu roku evidujeme kolem 20 až 25 nahlášených případů denně a teď před Vánocemi byl jeden den, kdy nám to nahlásilo padesát zákazníků, že tohle objevili,“ popsal generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Dopravci proto na svých webových stránkách zveřejňují, jaké podvody aktuálně registrují. V případě, že by se člověk nechal napálit, doporučují neprodleně kontaktovat zákaznickou linku, a pokud vyplnil také údaje o kartě, měl by co nejdřív kontaktovat svou banku.