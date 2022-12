Měsíc je v kampani dlouhá doba, může se stát leccos, soudí expertka na politický marketing

Míní, že důležité budou televizní debaty. Před deseti lety to podle ní byly ony, které připravily o postup do druhého kola a možná i o prezidentský úřad expremiéra Jana Fischera. „V první přímé prezidentské volbě byl kandidát Fischer velmi významným kandidátem, vypadalo to, že jde na první příčky. Po debatách se všechno změnilo,“ připomněla.

„Pokud se podíváme na kadidáty, kteří jsou nejvíc vidět, tak je to první trojice z průzkumů. To je Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová. Danuše Nerudová má velmi silnou kampaň na sociálních sítích, využívá i platformy jako BeReal nebo TikTok,“ uvedla. Za „docela slabou“ naopak považuje kampaň na sociálních sítích i kontaktní kampaň Denisy Rohanové nebo Tomáše Zimy .

Kandidát s vánočkou

V poslední době se kampaň zaměřuje i na věci, které nijak nesouvisejí s politikou a výkonem funkce prezidenta republiky. Někteří kandidáti se spíše věnují vaření a pečení. Protože budou Vánoce, není to podle expertky na politický marketing překvapivé. „Každá kampaň v každém období má své specifikum, ale Vánoce k tomu vybízejí. Kandidáti se snaží přiblížit lidem a ukázat: Jsme jedni z vás, děláme to samé co vy,“ ozřejmila.

Domnívá se, že jim to u voličů nijak neuškodí, a mohli by tím naopak oslovit i některé nové. „Před vánočním obdobím by nemusela na všechny cílové skupiny fungovat složitá témata, ať už ekonomická, nebo rozpočtová. Snaží se zaujmout na sociálních sítích i tímto způsobem,“ dodala Králová.

Volební týmy kandidátů musí být opatrné, aby se nepustily do něčeho, co by jim u českých voličů snadno neprošlo. Jako příklad uvedla Alžběta Králová takzvanou door-to-door kampaň. „To znamená, že bude klepat na dveře, což je typické v Americe. Myslím, že by Češi nebyli rádi. Jsme velmi citliví na dodržování našeho osobního prostoru,“ uvedla.