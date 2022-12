Soud odmítl výhrady neúspěšných zájemců o Hrad Zítka a Hladíka. O Divišovi, Janečkovi a Rohanové dosud nerozhodl

Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl podněty nezaregistrovaných kandidátů na prezidenta Pavla Zítka a Romana Hladíka, do voleb se tedy ani jeden z nich nezapojí. Neuspěl ani muž z Lounska, jenž zpochybnil registraci všech kandidátů, které vnitro do voleb pustilo, a to kvůli údajným nezákonnostem a nesrovnalostem. O nejsledovanějších podnětech, které se týkají Karla Janečka, Karla Diviše a Denisy Rohanové, zatím volební senát NSS nerozhodl, musí to stihnout do 15. prosince.