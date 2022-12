Příslušníkům bezpečnostních sborů porostou tarify. Zajistí to personální stabilitu, věří Jurečka

Policisté, hasiči, příslušníci vězeňské služby a celníci, kteří jsou ve služebním poměru méně než tři roky, budou mít v první tarifní třídě v základu 23 300 korun, ve druhé 25 070 korun. Po každých třech letech ve služebním poměru se částka zvyšuje. Tarifní výdělek nezahrnuje osobní a další příplatky. Při započtení příplatků například v druhé tarifní třídě by měl plat přesáhnout třicet tisíc korun.

Navýšení o deset procent v dalších třídách má přispět ke stabilizaci sborů a k tomu, aby od nich neodcházeli zkušení příslušníci. Ve třetí třídě tak bude například tarifní plat při nejnižší možné době praxe činit 25 360 korun, v osmé 36 900 korun a v 11. nejvyšší třídě 46 460 korun. S navýšením o dalších deset procent do všech tarifů se pak počítá u pracovníků v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby.

Zbytek daru obdrží rada města Znamjansk na zajištění mobilního ubytování pro vnitřně vysídlené obyvatele pro nadcházející zimu. Modulární jednotky by měly být vybaveny a napojeny na energetickou a kanalizační síť do města Znamjanka v Kirovohradské oblasti.

Dvacet milionů korun obdrží zvláštní svěřenecký fond Organizace spojených národů (OSN) pro Afghánistán. „Je to záležitost, kterou děláme dlouhodobě. Je to základní prevence migrace,“ řekl na tiskové konferenci Lipavský.

Na zasedání rovněž schválil kabinet tři dary v celkové výši 70,7 milionu korun, které budou směřovat na Ukrajinu a do Afghánistánu. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) uvedl, že peníze půjdou například na modulární ubytovací jednotky či zdravotnický autobus na Ukrajině a na základní potřeby afghánského obyvatelstva.

Termín přijetí eura neznámý

Kabinet ve středu oznámil, že dosud nestanovil termín přijetí společné evropské měny. Ministři tak podpořili materiál ministerstva financí a České národní banky o plnění takzvaných maastrichtských kritériích, který doporučoval zatím termín nestanovovat.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v tiskové zprávě uvedl, že debata o zavedení eura v Česku je předčasná, dokud se nepodaří snížit inflaci a narovnat strukturální nerovnováhu rozpočtů. „Jsem přesvědčen, že přijetí eura nemá být sprint, ale zodpovědné politické rozhodnutí založené na dosažení objektivních ekonomických kritérií,“ napsal.

Na návrh ministerstva zdravotnictví také kabinet schválil zmírnění limitů hluku z dopravy. Vicepremiér Marian Jurečka dodal, že se to bude týkat jen starších staveb, kde jsou vyčerpané jiné technické možnosti ochrany obyvatel.

„Bavíme se o lokalitách, kde už dopravní stavba i ubytování je, třeba po desítky let. Technické možnosti se tam vyčerpaly a není možné to tam zajistit,“ řekl Jurečka. Podle informací na webu ministerstva má hluk nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém a způsobuje poruchy spánku. I dosud platné limity byly u starších staveb vyšší než doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).