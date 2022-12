Vedení domova seniorů ubytovalo matku i s autistickým synem. Ředitel díky tomu nikdy nezapomene na narozeniny

přehrát video 168 hodin: Rain Man

Pro vedení janovického domova pro seniory to byl risk. Před Vánoci 2021 přijali nejen Marii Rejškovou, které je přes osmdesát, ale i jejího syna Roberta. Je mu 57 let a trpí poruchou autistického spektra. Sám se o sebe postarat nemůže, jenomže matce s věkem také ubylo sil. „Už jsem nestačila všechno zvládnout,“ říká ona sama. Místo, kde by se postarali o oba, hledali Rejškovi několik let. V domovech pro handicapované obyčejně nabízeli, že se postarají pouze o syna, v domovech pro seniory zase hodlali poskytnout zázemí jen matce. To však nepřipadalo v úvahu. „Vytvořili tak silnou a spjatou dvojku, že by je to zabilo. Kdyby teta měla být někde v domově důchodců a Robert někde v ústavu, tak je s nimi konec,“ shrnula jejich příbuzná Iveta Rejšková.

Nakonec přišli do Janovic nad Úhlavou, kde funguje domov seniorů ze sítě Clementas. Snad že to bylo před Vánoci, snad že se obrátili na ty pravé – přijali je. „V období Vánoc se přede mnou najednou objevila maminka se synem, kterým v té době nikdo nedokázal pomoct. Všude jim nabízeli to, že je odloučí a každý bude umístěn někam jinam. Což jsem si jako matka ani nedovedla představit,“ vzpomněla vrchní sestra Martina Kolářová. Ředitelka Clementas Renata Prokešová podotkla, že první čtvrtrok s handicapovaným mužem středního věku byl pro personál komplikovaný. „Bylo třeba čtvrt roku přípravy. Ten čtvrtrok vůbec nebyl jednoduchý – zapojit ho do terapií, naučit ho změnu, že nemá jenom maminku, že v jedné místnosti není jenom s ní. Za tím je strašně moc práce,“ shrnula. Sestry z janovického domova nakonec ale přišly i na to, že mít v domově muže s poruchou autistického spektra má i výhodu. Začaly mu říkat „malej Rain Man“, protože se ukázalo, že si muž pamatuje čísla. „Přišly za ním, že mu nadiktují všechny své narozeniny, a on se postará, aby na to pan ředitel nikdy nezapomněl,“ popsala Iveta Rejšková.