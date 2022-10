Ubytovny či penziony dostanou vyšší příspěvek na ubytování uprchlíků

Na dočasné a nouzové ubytování uprchlíků dostávají zařízení příspěvky ve formě takzvané paušální náhrady. Krajská a obecní dosud 200 korun na osobu a den, soukromí provozovatelé mají nárok na náhradu o padesát korun vyšší. Vláda schválila, že se obě částky o stokorunu zvednou.

„V letošním roce bude dopad pravděpodobně v nižších, možná vyšších stovkách milionů korun. Pro příští rok ještě budeme řešit komplexnější úpravu úhrady ubytování uprchlíkům,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Dražší energie by mohly ovlivnit ubytovací kapacity

Současná výše paušální náhrady ubytování je podle ministerstva vnitra pro většinu provozovatelů ubytovacích zařízení již neakceptovatelná, a to z důvodu nárůstu cen energií a již započaté topné sezony.

Zákon podle předkladatelů nařízení neumožňuje, aby ubytovatel vybíral peníze na energie od uprchlíků. Pokud by vláda příspěvek nezvedla, provozovatelé by mohli s ubytováním skončit. Musela by se hledat nová ubytovací místa, kterých je ale už teď málo.