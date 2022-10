Bude nutné provést revizi programového prohlášení vlády, řekl Výborný

přehrát video Patrik Nacher a Marek Výborný v debatě o státním rozpočtu

V souvislosti se schodkem státního rozpočtu ve výši 375 miliard korun Výborný řekl, že Česko se nyní nachází v bezprecedentní situaci. „Ten rozpočet, když byl námi upravován na začátku roku, tak jsme nikdo netušili, co bude po 24. únoru, to je potřeba mít na paměti,“ upozornil. Dodal, že úkolem vlády je udržet sociální smír. Navržený deficit by Výborný označil za rozpočtově přiměřeně odpovědný. „Z hlediska našich dětí a vnuků to (výše deficitu) není dobrá zpráva. Jsem si toho vědom. Na druhou stranu se skutečně musíme umět postarat o rodiny a domácnosti stejně tak, jako nesmíme nechat padnout firmy a průmysl,“ uvedl. Nacherovi vadí zejména princip, jakým současná vláda k návrhu rozpočtu se schodkem 375 miliard doputovala. „Už při schvalování, při třetím čtení, rozpočtu na letošní rok jsme říkali, že ten rozpočet není pravdivý. Nevěděli jsme, že bude taková inflace, že se válka bude takto vyvíjet, že budou takové ceny energií, ale věděli jsme, že některé věci jsou nepravdivé už v tom březnu,“ řekl. Nacher si také myslí, že revize rozpočtu přichází pozdě. „U prostředků, které tam putují pro podnikatele, tak jsem se ministra financí ptal, jestli to podnikatelé stačí administrativně vyčerpat do konce roku. Otevřeně řekl, že ne,“ uvedl. Souhlasí s tím, že nyní je bezprecedentní situace, podle něj by to však mělo znamenat větší spolupráci koalice a opozice. „Navrhovali jsme 26 pozměňovacích návrhů, neprošel ani jeden. Koalice navrhla čtyři a prošly všechny,“ dodal.

Plus osm tisíc státních zaměstnanců Výborný ale odmítl, že by vláda rezignovala na rozpočtovou odpovědnost, a to navzdory tomu, že ekonomové nyní bijí na poplach. „Nebavíme se jenom o výdajích, my musíme řešit i příjmovou stránku rozpočtu. To říká celá vláda,“ uvedl.

„S ohledem na to, v jaké jsme situaci a že chceme udržet rozpočtovou odpovědnost, tak nás čeká revize programového prohlášení vlády. Musíme se podívat na stránku výdajovou, ale i na stránku příjmovou. Bude to širší debata, která nás čeká, které se nevyhneme.“ Marek Výborný šéf lidoveckého poslaneckého klubu

Pokud jde o úspory na výdajové stránce, je vláda opozicí kritizována například i za to, že se má přijmout osm tisíc nových státních zaměstnanců. „Jsou to převážně učitelé, my nezastavíme demografickou křivku. Teď nám do škol přichází silné ročníky od rodičů Husákových dětí a ty učitele potřebujeme,“ upozornil Výborný. Pokud jde o úředníky, tam podle Výborného počty nenarůstají. „Tuto koalici doběhla kritika z opozice,“ poznamenal Nacher. Připomněl, že ANO bylo kritizováno za to, že za minulé vlády narostl počet zaměstnanců státu. „Narostl počet lidí v regionálním školství či bezpečnostních složek, a naopak těch úředníků poklesl o tři tisíce. Je to takové déjà vu, že když to bylo obráceně, tak mě nikdo nenechal domluvit, že to nejsou úředníci, co dávají razítka,“ doplnil. Nacher připomněl, že zvyšování daní nepodporuje. „Je tady ale i cesta, jak efektivněji vybírat už existující daně. K tomu vede celá řada mechanismů, jedním z nich byla EET (elektronická evidence tržeb), bohužel tato vláda EET zrušila,“ řekl.