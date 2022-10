Sociální dávky pořád provází stigma. Mělo by se to změnit, vyzývají experti

Inflace, která v září dosáhla osmnácti procent, společně s rostoucími cenami energií nutí stále více lidí výrazně šetřit. Vláda proto přijímá opatření, která mají lidem s drahými energiemi pomoci, jako například zastropování cen. Opozice ale kritizuje, že jsou kroky nedostatečné a nesystémové. Podle premiérova poradce Štěpána Křečka byl postup vlády nutný, protože „se musí pomocí dočasných opatření řešit požáry, které nyní vypukly“.

Upozorňuje, že zastropování cen energií by mělo platit pouze do té doby, než zmizí nejzávažnější projevy současné krize. Apeloval rovněž na to, aby další zacílená opatření brala v úvahu míru toho, aby celkový objem pomoci nedosahoval tak vysokých částek, které by dlouhodobě tlačily na vysokou inflaci. Za příklad smysluplného opatření uvedl modifikaci příspěvku na bydlení.

Jeho čerpání je ale podle Daniela Hůleho jedním z největších problémů současné pomoci. Přestože podle něj ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) od 1. října nastavil optimální cenovou hladinu příspěvků, stát neumí lidem pomoc doručit.