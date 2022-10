Případ tří úředníků, kteří podle žalobce způsobili Česku a EU škodu 4,5 miliardy, projedná Nejvyšší soud

Mimořádným opravným prostředkem se nejvyšší státní zástupce brání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 29. června letošního roku. Ten totiž jeho odvolání ve věci zamítl a potvrdil osvobození úředníků. „Dovolání bylo podáno v neprospěch obviněných,“ uvedl Wenig.

Obžalobu podalo státní zastupitelství proti bývalému řediteli sekce strukturálních fondů ministerstva průmyslu Miroslavu Elfmarkovi, bývalému řediteli odboru koordinace fondů Břetislavu Grégrovi a vedoucí odboru implementace strukturálních fondů Zuzaně Matějíčkové. Podle žalobce se dopustili trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku a poškození finančních zájmů EU.

Pro všechny obžalované navrhoval státní zástupce nepodmíněné tresty odnětí svobody. Pro Grégra a Matějíčkovou na pět let, pro Elfmarka vězení na osm let, protože už byl dříve odsouzený. Mimo to jim také navrhl vysoké peněžité tresty. Na podporu obžaloby totiž uváděl, že všichni tři měli vědět, že jejich postup nebyl v souladu se zákonem, jelikož byli vysoce postavenými úředníky ministerstva.

Všichni obžalovaní od počátku vinu odmítají. Elfmark v minulosti například řekl, že vůbec nebyl na ministerstvu v době, kdy se připravovala první dohoda. Tvrdil, že o rozporech od spolupracovníků věděl a učinil kroky k tomu, aby byly vyřešeny. Zároveň odmítl, že by cokoliv s rozvojovou bankou dohadoval nebo že by něco záměrně prosazoval.