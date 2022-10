Dopravci budou mít dostatek elektřiny na pohon vlaků, slíbil Kupka

Zastropování ceny elektrické energie bude mít podle něj významný pozitivní dopad na železniční dopravu jako celek. Bez něj by dopravci bojovali s vysokou mírou nejistoty, jaká bude situace v příštím roce, což by mělo značný vliv na další růst cen zboží i samotné dopravní služby. Cena dopravní cesty na železnici by se neměla příští rok příliš zvyšovat. Podle Kupky by nárůst měl být nižší než míra inflace.