Předvolební kampaň jde do finále. Strany za ni utratily už desítky milionů

Hnutí Starostové a nezávislí při kampani vycházelo z rozpočtu před čtyřmi lety. „Částky jsou obdobné. Naše hnutí počítá s tím, že do komunálních voleb dá třicet milionů korun,“ dodává první místopředseda STAN Lukáš Vlček. S takovým množstvím financí původně počítali i Piráti; na propagaci zatím vynaložili zhruba dvě třetiny z částky a na kampani chtějí letos ušetřit. „Spoustu věcí si dokážeme zrealizovat vlastními silami, takže nepotřebujeme externí agentury. Předpokládáme proto, že ten výsledný výdaj na volby bude nižší,“ poznamenává pirátská místopředsedkyně Hana Hajnová.

Kolik stojí pecen chleba

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie zatím utratilo 16,4 milionu korun. „Nejvíce nás zatím stály reklamní plochy. Různé bilboardy, potom také organizace naší tradiční poutě SPD, také je potřeba reklama na sociálních sítích. Vydáváme nějaké letáky a tak dále,“ dodává předseda SPD Tomio Okamura.

Finální účet se zřejmě ještě změní i u TOP 09. Aktuální sumu za komunální kampaň strana zatím vyčíslila na zhruba třináct milionů. „Pak jsou tady ale další částky, které přidávají jednotlivé kandidátky v regionech a samotní kandidáti do Senátu. To bude částka kolem dvaceti pěti milionů korun,“ doplnil místopředseda TOP 09 Jan Jakob.

Vůbec nejméně prostředků z parlamentních stran posílají z centra do regionů lidovci; jde o tři miliony korun. „Rozdáváme koláčky nebo bochníky chleba, a to jsou desetikorunové, v případě chleba padesátikorunové položky,“ vysvětluje lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Beze stropu

ODS chce čísla zveřejnit až po závěrečném vyúčtování. „Největší výdaje v kampani jsou tradičně v oblasti realizace volebních materiálů, nákupu reklamních ploch ve veřejném i on-line prostoru nebo zajištění předvolebních mítinků,“ sdělil stranický mluvčí Jakub Skyva.



Zatímco v případě komunálních voleb mohou strany za propagaci výjimečně utratit, kolik chtějí, u uchazečů o křeslo v horní komoře stanovuje maximální limity zákon. Každý kandidát na senátora, který se účastní prvního kola voleb, může za kampaň utratit maximálně dva miliony. Při postupu do závěrečného kola hlasování je limit ještě o půl milionu vyšší.

Volit do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu se v Česku bude v pátek 23. září od dvou odpoledne do deseti večer a znovu v sobotu 24. září od osmi do dvou odpoledne. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne o týden později.