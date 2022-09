V pátek je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby

Češi žijící v zahraničí si budou moci obstarat voličský průkaz v případě, že jsou zapsáni ve voličských seznamech. S ním mohou hlasovat v jednom z 27 senátních obvodů, kde se volby letos na přelomu září a října uskuteční. Voličský průkaz by tak mohl s ohledem na vzdálenosti posloužit zejména Čechům, kteří žijí v okolních evropských zemích.

Tuzemští voliči mohou o průkaz požádat v případě, pokud nebudou moci hlasovat v domovské obci, ale jinde v senátním obvodu, do kterého patří. O voličský průkaz lze nově zažádat prostřednictvím datové schránky a Portálu občana. Osobně to jde do 21. září v místě bydliště. Průkazy, které úřady vydávají od 8. září, voliči odevzdávají volební komisi v místě hlasování.