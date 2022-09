Do Česka dorazily bouřky, hrozí kroupy a silné deště

Na západě Čech už se začínají objevovat bouřky, před kterými varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Postupně se přesunou na Moravu a do Slezska, odpoledne by mohly být i silné. Teploty o víkendu se budou v Česku pohybovat do dvaceti stupňů Celsia, oteplení pak dorazí opět na začátku příštího týdne, kdy teploměry postupně ukážou až 26 stupňů.