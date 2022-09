Vojenskou pomoc Ukrajině dal do pohybu příklad střední Evropy, soudí česká diplomatka

Diplomatka se domnívá, že ruský prezident si na Ukrajinu troufnul proto, že si myslel, že mu to projde. Stejně jako mu v minulosti prošel útok na Gruzii (2008) a útok na východ Ukrajiny a anexe Krymu (2014), a to „jen s malými šrámy na ruské reputaci.“ Přiznala také, že sama ještě několik měsíců před válkou nečekala, že k invazi dojde.

Moderátorka pořadu Světlana Witowská se jí také zeptala, zda budou Ukrajina a Gruzie do deseti let v NATO. Diplomatka uvedla, že Severoatlantická aliance má politiku otevřených dveří. Teoreticky je tedy vstup těchto států možný, ale prakticky nečeká, že by do Aliance vstoupily, dodala Kuchyňová Šmigolová. Je to podle ní málo pravděpodobné. Rozdílná situace je podle ní ohledně vstupu těchto zemí do Evropské unie. Jako Putinovu prohru pak zmínila, že do NATO vstoupí Finsko a Švédsko.