Obce z Českého Švýcarska by mohly mít výhodu při žádání o dotace, řekl Bartoš

Ministr Bartoš předestřel státní a evropské programy, z nichž mohou samosprávy žádat o pomoc už nyní a v dalším plánovacím období, například je to program na obnovu a pořízení hasičské techniky nebo na rozvoj venkova. „Je na místě, aby ministři, kteří tady už byli, dali hlavy dohromady a v rámci programů našli řešení, které by v tuto chvíli pomohlo a bylo by použitelné pro každou jinou událost typu požár,“ uvedl Bartoš.

Obce v Českém Švýcarku mohou využít peníze ze státního rozpočtu už nyní například na obnovu komunikací. Míra podpory z programu Živel 1 je 70 procent, protože nebyl vyhlášen krizový stav. Program obnovy venkova a cestovního ruchu by mohl být upraven právě s ohledem na požár v nejmladším národním parku, který přerušil turistickou sezonu v lokalitě.

Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje, že by se podmínky programu upravily, aby prostředky šly přednostně do tohoto regionu. Možností je bonifikace za to, že žádost přijde z Českého Švýcarska, nebo by mohla být vyčleněna konkrétní částka pro žadatele z vybraného území.