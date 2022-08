Školy se sociálně znevýhodněnými žáky dostanou podle ministerstva dvě miliardy z dotací

O peníze na podporu znevýhodněných škol mohou žádat základní školy, do kterých chodí nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním. Ministerstvo školy rozdělilo do čtyř kategorií s tím, že na nejnižší úrovni mohou obdržet až dva tisíce korun na žáka a na nejvyšší až šestnáct tisíc korun na žáka. Peníze budou moct využít na personální podporu, zajištění podpory žáků a na další vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků. Budou tak moci například zajistit školního sociálního pedagoga, pracovníka pro volnočasové aktivity nebo doučování v době prázdnin.

Podle ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) současná data ukazují, že problém s nerovnostmi ve školství je natolik vážný, že jeho řešení by mohlo do budoucna vést k sociálním problémům a stát víc peněz, než když se bude řešit preventivně.

V první vlně dostane podporu zhruba 260 škol, další budou následovat později, řekl ředitel odboru řízení regionálního školství Jan Mušuta. Připomněl, že snižování nerovností mezi školami je jedním z cílů vládního dokumentu Strategie vzdělávání 2030+.

Přípravou řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání se bude zabývat i projekt Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu ČR. Jeho cílem je ověřit, jak by mohl systém financování škol podle indexu socioekonomického znevýhodnění žáků fungovat do budoucna. Ministerstvo by podle Balaše chtělo, aby systém mohl podobně jako projekt fungovat dlouhodobě.

Ministerstvo už minulý školní rok podpořilo zejména školy se znevýhodněnými a zaostávajícími žáky penězi navíc na doučování po období výuky na dálku kvůli covidu-19. Na podzim při rozdělování peněz do škol zohledňovalo celkový počet žáků a podíl těch s potížemi, od ledna podmínky upravilo podle informací škol a dalších dat o počtech problematických žáků.