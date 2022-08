Příspěvky na bydlení by se mohly zvednout od října, zvažuje vláda

„Budeme zvažovat další úpravu normativů, abychom je dotvořili tak, aby příspěvek na bydlení pomohl co největšímu počtu lidí,“ předeslal ve čtvrtek premiér. Dodal, že se vláda obrátí znovu na Energetický regulační úřad a statistiky s žádostí o aktuální údaje.

„Abychom viděli reálné ceny bydlení a byli schopni normativy upravit tak, aby odpovídaly potřebám lidí. Vláda bude chtít podněty pro úpravu žádat v průběhu příštího týdne,“ řekl Fiala. Zmínil, že průměrná dávka nyní činí přes čtyři tisíce korun. Znovu vyzval k většímu využívání příspěvku.

Normativní náklady na bydlení pro výpočet dávky stanovuje kabinet na každý rok podle růstu cen. Dávku mohou získat lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent a jinde v republice třicet procent příjmu. Poskytovaná podpora pak odpovídá rozdílu mezi stanoveným normativem a právě 30 či 35 procenty příjmu domácnosti.

Fialova vláda do zákona prosadila, že kvůli zdražování může normativy letos navýšit i přes rok. Poslední novela to pak při „významné změně“ průměrných nákladů na energie má umožnit i v dalších letech. Zohlednit by se navíc mohl nejen dosavadní růst cen, ale i ten odhadovaný.