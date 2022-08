Schillerová: Pokud klub bude chtít hlasování o nedůvěře vládě, podpořím to. Je to politický symbol

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová podpoří snahu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě v případě, že se pro to poslanecký klub většinově vysloví. Přestože tato strana nemá dostatek hlasů na to, opravdu dosáhnout vyslovení nedůvěry kabinetu, označila takový akt za důležitý politický symbol, zejména s ohledem na aktuální kauzu kolem šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petra Mlejnka. Řekla to v Interview ČT24. Hovořila i o prezidentských volbách, do nichž je podle ní ANO připraveno postavit i jiného kandidáta, pokud se šéf hnutí Andrej Babiš rozhodne do klání nevstoupit.