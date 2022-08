Janoušek se bude dál bránit vězení, předloží argumenty pro svou stížnost

Roman Janoušek bude doplňovat blanketní stížnost proti usnesení soudu, který ho odmítl podmíněně pustit z vězení. ČT to potvrdil jeho právní zástupce Martin Sadílek s tím, že usnesení soudu už má v ruce. Přesné znění stížnosti by podle něj mělo být hotové v nejbližších dnech. Blanketní stížnost, tedy stížnost bez odůvodnění, podal Janoušek předminulý týden. Po doplnění o konkrétní argumenty se případem bude zabývat Městský soud v Praze. Janoušek si ve vězení odpykává trest čtyři a půl roku za to, že v roce 2012 srazil opilý autem ženu a od nehody ujel.