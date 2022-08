Plán na zvýšení příspěvku na zaměstnance s handicapem vyvolal spor

Počet podpořených lidí se zdravotním postižením, stejně jako zaměstnavatelů, v posledních letech roste. Zvyšuje se i minimální mzda. Výše příspěvku je ale stejná už zhruba dva roky.

„Připravujeme k tomu novelizaci nařízení vlády, zvýšení o 600 korun. Mělo by to platit pro druhé pololetí tohoto roku. Tam to platí kvartál zpětně,“ informoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Místopředseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených Josef Šulc s takovým návrhem není spokojen: „My jsme žádali minimálně o tisícovku, ale bohužel to neklaplo. V nejhorším případě může dojít i k propouštění těchto lidí, protože jejich pracovní výkonnost jim nedovoluje vydělat si na sebe víc.“

Po případném dalším navýšení minimální mzdy chtějí zaměstnavatelé se zástupci ministerstva jednat znovu. Ideální by podle nich bylo, pokud by se výše příspěvku zvyšovala automaticky v návaznosti právě na nejnižší možný výdělek.