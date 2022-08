Česko čeká převážně slunečný týden, meteorologové rozšířili varování před požáry

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Důvodem je sucho a postupné oteplování po krátkodobém ochlazení. Aktuálně upozornění platí až do odvolání ve velké části severozápadní poloviny Čech a na jižní a střední Moravě. V Česku by podle meteorologů mělo být tento týden převážně jasno až polojasno. Více mraků by mělo být ve čtvrtek a v pátek na východě země. Případné přeháňky budou ale jen ojedinělé. O víkendu se teploty vrátí ke třiceti stupňům Celsia.