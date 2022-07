Školy nevědí, kolik dětí uprchlíků mají přesně čekat, distanční výuka nestačí, říká Černý z ministerstva

Podle aktuálních odhadů pobývá v Česku až 60 tisíc ukrajinských dětí, do základních a mateřských škol se jich zapsalo méně. Přesná data bude mít resort školství k dispozici až za měsíc.

„(Ředitelé škol) tuší, co je čeká, ale není to jednoduché, protože zápisy ukrajinských dětí se týkaly jen prvních ročníků. Pokud jde o ty ostatní, tak děti se mohou přihlašovat celé léto nebo přijít až na začátku září,“ upozornil ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže z ministerstva školství Michal Černý. Ředitelé škol tak podle něj neznají přesný počet ukrajinských žáků, kteří v září nastoupí.

Uznal, že v tuto chvíli je asi 30 tisíc dětí uprchlíků, o jejichž nástupu do škol české úřady nemají jasno. Černý předpokládá, že část z nich se vrací zpět do vlasti, další žáci do škol ještě nastoupí. „Pak je tu zřejmě skupina ukrajinských dětí, jejichž rodiče nepočítají s jejich nástupem do českých škol,“ podotkl. Poslední jmenované skupině je podle něj důležité dát vědět, že v Česku je školní docházka povinná a v případě jejího ignorování jde o porušení zákona.

Netolický: Nemůžeme nikoho nutit

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) upozornil, že na řadě ukrajinských škol probíhá on-line výuka a je to třeba brát v potaz. „Nelze nikoho nutit přihlásit dítě do české základní školy. Nemůžeme dělat závěry, že dítě, které se nepřihlásilo v České republice, neabsolvuje povinnou školní docházku,“ míní Netolický. Volných míst ve školách je podle něj dostatek, rozhodně neplatí, že by kvůli dětem z Ukrajiny nemohli do tříd nastoupit jejich čeští vrstevníci.

Jeho vyjádření podpořil i Černý, podle kterého je na základních školách v Česku aktuálně volných asi 150 tisíc míst. Přiznal ale, že v konkrétních obcích či například v Praze, která je specifická, mohou být problémy s kapacitou.

Zároveň ale Černý odmítl slova Netolického o distanční výuce. „Odporuje českým zákonům, pokud bychom uznali tuto výuku jako způsob, kterým dítě plní základní vzdělání,“ oponuje. Doplnil, že s tímto postojem je srozuměné i ukrajinské ministerstvo školství, které to akceptuje a kvituje.