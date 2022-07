Spojuje je bezmoc, boj a bolest, říká autorka knihy o lidech s hraniční poruchou osobnosti

Kniha vyšla na dvaadvacáté nedožité narozeniny její dcery. Popsala ale i příběhy dalších dvou matek dětí s poruchou, které prošly stejnou životní situací jako autorka sama. Osudy lidí ovlivněných nemocí se k ní začaly sbíhat, když po smrti dcery pokračovala na sociálních sítích s osvětou. „Až mě samotnou hrozně překvapilo, že není možné, aby tolik lidí prožívalo takové hrůzy,“ uvedla.

„Obraceli se na mě, chtěli se radit, chtěli vyjádřit účast, chtěli sdílet své příběhy. Potom mě napadlo, že když těch příběhů je tolik, tak že by možná stálo za to s některými vyjít ven, abych to neviděla jen já. Aby to viděla veřejnost,“ popsala.