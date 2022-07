Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo ANO s 29 procenty. STAN ztrácí

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo ANO se ziskem 29 procent hlasů s náskokem před ODS, které by dalo hlas 16,1 procenta voličů. Na třetím místě by skončilo SPD s výsledkem 12,5 a na čtvrtém Piráti s 11,8 procenta hlasů. Čtyři strany se pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny: ČSSD, TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Uvádí to aktuální volební model agentury Median.