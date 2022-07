Převažují argumenty proti zákazu vstupu do parku, řekla ministryně Hubáčková

Správa parku požádala úřad Hubáčkové, aby zakázala vstup na celé území národního parku. „V tuto chvíli bych řekla, že území, které je zasaženo požárem, je asi jedna osmina. Určitě je zakázán vstup do požářiště, to je jasné, a je hlídán hasiči. Není potřeba to v tuto chvíli z naší strany překrývat nějakým zákazem,“ uvedla.

Hubáčková sdělila, že vláda pomáhá záchranným složkám pohonnými hmotami a zásobováním, avizuje i pomoc s likvidací odpadů a následky poškození obecního majetku.

Policie vyšetřuje požár jako obecné ohrožení z nedbalosti, připouští se, že viníkem je člověk. Podle Hubáčkové je to otázka zodpovědnosti každého člověka. Turismus je prý příliš velký, zakázat vstup ale není řešení.

Ministryně prý už měla možnost pozorovat, jak se obnovuje po požárech les. „Příroda si umí poradit, ale to, co se stalo, není samozřejmě dobře,“ uvedla. U Českého Švýcarska nyní existuje riziko pro turistický ruch, podle Hubáčkové budou tamní skály a soutěsky pro návštěvníky zajímavé, i když budou nějakou dobu bez zeleně.