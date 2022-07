V Českém Švýcarsku by mohl hasičům pomoci drobný déšť, více zaprší v pátek. V celé zemi je dál velké riziko požárů

Od neděle se na hořící lesy v Národním parku České Švýcarsko snáší voda pouze z hasičských vrtulníků a letadel, ve středu by alespoň trochu mohlo pomoci i nebe. Pršet by ve středu mohlo již dopoledne, téměř jistě odpoledne.

Vítr by měl zeslábnout

Snahu uhasit požár, který se v národním parku u česko-německých hranic začal šířit v neděli, hasičům značně komplikuje vítr. V noci na úterý rozdmýchal plameny natolik, že se museli stáhnout z osady Mezná, kde pak vyhořelo několik domů, a potom přes den ještě několikrát zesílil, což znovu vzbuzovalo obavy.

Ve středu by ale příliš foukat nemělo. Rychlost větru bude kolem pěti metrů za sekundu, což meteorologové označují za vítr slabý, když nepatrně zesílí, bude to vítr mírný. „Je ale potřeba dodat, že tato oblast je na terén komplikovaná, jsou tam úzká údolí, kde může vítr foukat prakticky z kterékoli strany a může se i zesilovat,“ poukázala meteoroložka.

Vát bude od severu, severovýchodu, případně severozápadu. To znamená, že se zápach dýmu bude dál šířit do vnitrozemí. Poté, co se velká část Čech v úterý probudila do zakouřeného rána, bylo středeční vstávání o poznání standardnější, i když je dým stále leckde cítit.