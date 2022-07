V hořícím národním parku zaprší až za několik dnů, ukazuje předpověď

V oblasti Hřenska na Děčínsku, kde hasiči od neděle likvidují rozsáhlý požár, zřejmě nebude pršet až do pátku. První deště přijdou do Českého Švýcarska podle meteorologů nejdříve v pátek nebo až v noci na sobotu a v sobotu. Kolik srážek spadne, nelze nyní specifikovat, upozornil v úterní tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvůli suchu v celých Čechách platí do odvolání i výstraha před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Vítr, komplikující boj s požárem v národním parku, ve středu znovu zesílí a uklidní se asi až v noci na čtvrtek. Podle hasičů právě na počasí záleží, kdy se podaří požár uhasit.