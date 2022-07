Pro vyšetření válečných zločinů na Ukrajině využije EU stávající soudy

„Požádal jsem všechny členské státy, aby se vyšetřování zúčastnili, jakmile to bude možné. A aby otevřely národní vyšetřování díky univerzální jurisdikci. Je třeba, abychom to řádně zvládali, protože je to gigantický úkol,“ sdělil na tiskové konferenci.

Státy vyšetřují už přes 21 tisíc možných válečných zločinů

Reynders připomněl, že v současné době se koná přes 21 tisíc vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině, přičemž je nyní individuálně vyšetřuje čtrnáct států Unie. Vyšetřovací tým působí také pod záštitou Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

Ministr Blažek ale dodal, že na mezinárodní úrovni nepanuje shoda na tom, který soud by měl válečné zločiny spáchané na území Ukrajiny řešit. „Je to poprvé, kdy se vyšetřují válečné zločiny v době konání války, takže není nic tragického na tom, že není jasné, kdo je bude soudit,“ podotkl s tím, že nevylučuje možnost, kdy se mezinárodní společenství „dohodne na vytvoření ad hoc tribunálu.“

Připomněl rovněž skepsi Spojených států ohledně zapojení soudu v Haagu, kvůli čemuž by mohl vzniknout právě ad hoc tribunál. „Všech 27 států a USA mají jednoznačně vůli dostat to, co se děje na Ukrajině, před soud. To není málo,“ uzavřel Blažek.