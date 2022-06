Snaha odvolat Hřiba byl symbol, přiznal Nacher. Nechápe, proč vláda nekoupí plynové zásobníky

„(Návrh na odvolání Hřiba) je takový symbol, protože to stejně nemá žádný vliv vzhledem k tomu, že za tři měsíce jsou komunální volby. Bylo to politické gesto, čekal jsem, jak se k tomu pan primátor postaví,“ řekl Nacher.

A Hřib podle něj začal obviňovat ANO i ODS, začal „vytahovat“ věci z let 2011, 2012 či 2015 – kdo se s kým znal, kdo měl jakou tiskovku. „To už mi přišlo přehnané,“ zmínil Nacher. Považuje to za odpoutávání pozornosti od nynější kauzy. Na dotaz moderátora nicméně přiznal, že ANO převzalo v roce 2015 dar od firmy, v jejíž dozorčí radě tehdy seděl jeden z obviněných v aktuální korupční kauze. Tehdy ale podle Nachera nikdo nevěděl, co bude dotyčný dělat v roce 2020. On osobně by tento dar raději vrátil, protože mu „to nestojí za všechny ty otázky“.

Piráti nenaplnili nic, tvrdí Nacher

Problém vidí Nacher i v tom, že Piráti slibovali na pražském magistrátu transparentnost, ale chovali se podle něj úplně jinak a „nenaplnili nic“. Také prý pod Hřibovým vedením rada města poprvé v historii hlasovala tajně. „A vtipné je, že pan primátor odnesl lístky z této tajné volby v kapse saka, dodnes nám je neukázal. Nechal je v čistírně nebo co,“ tvrdí Nacher.

Když se ho moderátor zeptal na to, proč vyzývá k odchodu Hřiba, když šéf ANO Andrej Babiš jde brzy k soudu, Nacher tvrdil, že parlamentní opozice svého času přece také tlačila na Babiše, aby skončil. Nakonec řekl, že nechápe „proč by se úhybné manévry (s Andrejem Babišem) měly vztahovat na komunální politiku“. Zdůraznil, že zatímco kauza týkající se jeho stranického šéfa je z doby před vstupem do politiky, ta aktuální pražská se týká politiků, kteří zneužívali svoji moc a vliv.