Dovhomilja z kauzy Dozimetr přiznal podíl na zločinecké skupině. Popsal rozdělování úplatků

V době, kdy policie přišla na pražský magistrát, do dopravního podniku a na další místa a odvedla si mimo jiné tehdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka (tehdy STAN), byl Pavel Dovhomilja v Chorvatsku, odkud se vrátil. Poskytl pak rozhovor Seznamu a následně se přihlásil na policii, aby vypovídal o údajné korupci kolem zakázek pražského dopravního podniku.

„Ano, byl jsem členem zločinecké organizace, jak to píší v tom sdělení obvinění,“ řekl Dovhomilja serveru. „Každý tam měl nějakou oblast, a v ní se snažil vytvořit byznys,“ uvedl stíhaný podnikatel k údajné činnosti skupiny. Tvrdí, že jej do ní přivedl Petr Hlubuček. „Jako politik zastupoval nějakou část v dopravním podniku a ve městě. A tak byla jeho role prosadit, co bylo třeba,“ doplnil.