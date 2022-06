Fiala probere se Zemanem kandidáta na ministra školství, opozice žádá větší rekonstrukci vlády

Současný ministr školství Petr Gazdík (STAN) končí ve funkci 30. června. Rezignoval kvůli kontaktům s podnikatelem obviněným v kauze kolem pražského dopravního podniku. Policisté viní i bývalého radního za STAN, Petra Hlubučka. Situaci má už v pondělí dopoledne projednávat mimořádně svolané zastupitelstvo hlavního města.

Mimořádná schůze sněmovny

A mimořádně mají o této kauze jednat i poslanci. Potřebné podpisy pro svolání schůze plánuje opozice odevzdat vedení sněmovny už na začátku týdne. V jednacím sále by se měli sejít 7. července.

Kritika míří především na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který je podle ANO ve střetu zájmů. Podle místopředsedy hnutí bude záležet ještě na průběhu mimořádné schůze, v debatě o dalším postupu se prý může mluvit i o hlasování o nedůvěře.

„Je to poslední zoufalé gesto opozice, která ví, že nemá 101 hlasů, ale nemůže to nechat být. Pan Rakušan prostě nemůže setrvávat ve funkci, my to chceme mít vyřešené,“ řekl Vondráček (ANO).

„Hnutí STAN by mělo odejít z vlády. Jsme pro to, aby byla vyslovena nedůvěra, druhá věc je, jestli se to podaří, ale jsme pro to, aby takové hlasování určitě proběhlo,“ sdělil šéf SPD Tomio Okamura.