O Ležákách se stále dozvídáme nové informace, říká badatelka a dcera poslední přeživší Jarmila Doležalová

„Jsem přesvědčena, že celá osada o parašutistech nevěděla. Byli tam dvouletí chlapečci. Nepředpokládám, že ani děti školou povinné nebo třeba patnáctiletá Helenka Skalická, případně lidé v důchodovém věku, by byli zapojeni do odboje, anebo že by je členové rodiny zatěžovali tím, že jsou v odboji nebo zda je tady odboj,“ uvedla. Kdo to dobře věděl, byli obyvatelé mlýna, protože přímo tam se ukrývali všichni parašutisté z paradesantu Silver A.

Ona i její matka se prý i po osmdesáti letech dozvídají stále nové informace. „Důkazem toho je i dnešní den, kdy maminku (v Ležácích, pozn. red.) vyhledal jeden vzdáleně příbuzný a řekl jí, že se u nich doma schovával její tatínek Josef Štulík předtím, než se šel udat na četnickou stanici do Vrbatova Kostelce poté, co gestapo vyhlásilo ultimátum, že pokud se nepřihlásí v pondělí do dvou hodin, vypálí také Včelákov,“ sdělila v pátečním pořadu ČT24 Doležalová.

Komunisté na osadu záměrně zapomínali, protože Ležáky aktivně spolupracovaly se západním odbojem. „Bývalo období, kdy byly Ležáky trochu tutlané, potlačené,“ souhlasí badatelka, která první pamětníky začala zpovídat v roce 1987 a od roku 2003 se práci věnuje denně.