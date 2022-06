Kupka mezi prioritami předsednictví uvedl dopravní napojení Ukrajiny na EU i úpravu transevropských sítí

„Západní státy v tuto chvíli mají většinu svých důležitých tranzitních koridorů vybudovanou i s dostatečnou kapacitou. Střední a východní Evropa dohání svůj dluh z komunistické éry a je to i pochopitelně klíčový úkol pro Českou republiku dobudovat tu síť a vytvořit důležité cesty dál na východ,“ řekl Kupka.

Stát chce při úpravě současné podoby sítí TEN-T klást větší důraz na propojení i východního křídla EU. Podle Kupky to bude klíčové pro možnosti případného spolufinancování dopravních projektů z fondů EU. Česko se tak při úpravě sítí TEN-T zaměří zejména na rozvoj vysokorychlostních železnic, zároveň chce zlepšit propojenost s okolními státy.

„Klíčovými prioritami našeho předsednictví je propojenost dopravních sítí v Evropě a úprava dosud platného rozsahu systému rychlých spojení TEN-T. Obojí by mělo umožnit lepší spojení pro všechny. Pro Českou republiku to bude znamenat příležitost pro budování nejen vysokorychlostních tratí, ale i další modernizaci celé dopravní sítě. Předsednictví znamená pro Českou republiku velkou příležitost i prestiž, a proto chceme, aby na jeho konci bylo jasné, jak se v následujících letech změní doprava nejenom v České republice, ale i v Evropě,“ nastínil Kupka.

Bezemisní doprava „umírněně“

Mezi další témata Kupka zařadil rozvoj bezemisní dopravy. Česko chce podle něj v této otázce prosazovat umírněnější návrh na rozšíření dobíjecích stanic do roku 2025. Ten počítá se stanicí s celkovým výkonem 1400 KW na každých šedesát kilometrů. Tyto stanice by stačily pro osobní automobily. Některé západoevropské státy prosazují ambicióznější návrh, kde by dobíjecí stanice s vyšším výkonem mohla více využívat i nákladní auta.

Česko chce během svého předsednictví v Radě EU klást větší důraz také na kosmické aktivity. Cílem má být výstavba kosmické infrastruktury mnoha set družic pro autonomní spojení pro uživatele z EU. Systém má poskytovat služby jak pro vládní účely, tak širokopásmové datové připojení k internetu. Kupka připomněl, že Česká republika má v kosmickém programu dobré postavení díky Agentuře EU pro kosmický program, která sídlí v Praze.