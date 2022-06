Česko nemá být prostředníkem jednání Ruska a Ukrajiny, řekl ministr Bek

Evropskou politiku konflikt na východě Evropy podle něj zjednodušil. „Některá témata, která byla do začátku války diskutována ideologicky poměrně vyhroceně, jsou nyní viděna prizmatem bezpečnosti o hodně střízlivěji,“ myslí si. Týká se to podle něj například ekologické politiky a evropského „Green Dealu“. „V tomto směru se diskuse více upřela na to, co je podstatné, a ideologické rozdíly ustoupily do pozadí,“ dodává.

Úkol pro neutrální státy

Česko by v době předsednictví podle něj nemělo sehrávat roli prostředníka mezi Ruskem a Evropskou unií. „Úkolem předsednické země není vyjednávat o zahraniční politice Evropské unie, protože v téhle oblasti má EU ve svých strukturách v příslušné radě stálého vysokého představitele, a předsednická země ani nepředsedá radě pro zahraniční politiku,“ vysvětluje a dodává, že Česko se jasně postavilo na jednu stranu konfliktu a podporuje Ukrajinu.