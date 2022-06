Strany a hnutí dají letos za kampaň před volbami méně peněz. Voliče budou oslovovat osobně i na sítích

Způsoby, jak budou politické strany a hnutí oslovovat voliče, se měnit příliš nebudou. Nadále se chtějí setkávat s voliči ve městech a obcích, budou ale také aktivní na sociálních sítích. Rozpočet kampaní nicméně bude u spousty z nich nižší.

„My jsme ještě neměli finální hlasování na úrovni ANO, ale troufám si tvrdit, a uděláme pro to maximum, že to bude méně než před čtyřmi lety,“ uvedl k výdajům první místopředseda hnutí ANO a místopředseda sněmovny Karel Havlíček.

Šetřit budou i sociální demokraté. „To, že musíme šetřit, musí mobilizovat naši členskou základnu a naše kandidáty k tomu, aby mnohem víc využívali svých lidských sil,“ sdělil předseda ČSSD Michal Šmarda.

Plány ovlivňuje vysoká inflace

Plánování předvolebních kampaní letos stranám a hnutím komplikuje hlavně vysoká inflace. „Kolik bude stát celková kampaň, si ještě netroufáme úplně odhadnout, protože ceny nám pořád rostou, a to i ceny všech vstupů a služeb. Takže to je taková velká proměnná,“ komentovala místopředsedkyně KDU-ČSL a předsedkyně lidoveckého senátorského klubu Šárka Jelínková.

Lidovci zatím na předvolební kampaň vyčlenili osm milionů korun. Hnutí SPD počítá téměř s dvojnásobným rozpočtem. Například hnutí STAN plánuje utratit za senátní a komunální volby 37 milionů korun. „Padesát procent do on-line prostoru a padesát procent do tištěné reklamy, respektive do kontaktní kampaně,“ upřesnil člen předsednictva hnutí STAN a poslanec Lukáš Vlček.

„Ať už je to on-line reklama, venkovní reklama nebo tištěná reklama či prezentace, které budeme využívat, tak tam asi půjde většina (nákladů),“ sdělil místopředseda ODS Zdeněk Zajíček.