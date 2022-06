Republikou v noci projdou silné bouřky. Hrozí zatopení sklepů a podchodů, bude také silně foukat

Naprší kolem třiceti litrů na metr čtvereční, bouřky bude doprovázet vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Padat by mohly i kroupy. Podle meteorologů hrozí zatopení sklepů nebo podchodů, pády větví a ojediněle i rozvodnění malých toků. ČHMÚ upozornil, že riziko mohou představovat také blesky.

Po bouřkách se na víkend poněkud ochladí. Nejvyšší teploty dosáhhnou v sobotu 21 až 25 stupňů, jen na jihovýchodě území by mohlo být až 28 stupňů. Navíc i poté, co se bouřky přeženou, může místy občas pršet, ojediněle se objeví další, slabší bouřky. V neděli by se měly nejvyšší teploty vrátit na páteční úroveň 24 až 28 stupňů Celsia. Na západě Čech se mohou i v neděli vyskytnout přeháňky.