Hospody jsou nekuřácké pět let, štamgasti chodí dál. Nostalgie po dýmu a zápachu ale někde zůstává

Kuřáků v Česku v posledních letech mírně ubývá. Zatímco v roce 2016 se k tomuto zlozvyku podle statistiky Státního zdravotního ústavu hlásilo 28,6 procenta obyvatel nad patnáct let a kolem roku 2012 se podíl kuřáků blížil třetině společnosti, v posledních letech klesl k 24 procentům. K roku 2021 uvádí zdravotní ústav 24,4 procenta kuřáků v populaci. Většina kuřáků se cigarety chápe pravidelně, alespoň jednu denně přiznává sedmnáct procent lidí.

Štamgasti zůstali. Někteří by ale návrat kouření ocenili

Obavy hostinských, že se jim podniky vylidní, se nakonec nenaplnily. „I štamgasti, kteří vyhrožovali, že nebudou chodit, stále chodí,“ připustila servírka z ostravské Pivnice Cihelna Petra Čepová. Sama je s výsledkem spokojena i kvůli sobě. „Tolik to tady nesmrdí. Je tady čistší vzduch a líp se nám pracuje,“ dodala.

Podle garanta projektu Moje restaurace Luboše Kastnera si také hosté vesměs více užívají jídlo bez kouře. „I na vesnicích, kde byl největší protest, to dospělo do fáze, kdy se většinou ta komunita domluví,“ poznamenal.

V pražské Pivnici U Prašivky jsou skeptičtější. Číšník Jiří Chmelík i po pěti letech míní, že k sobě pivo a kouření patří. Líbilo by se mu, „kdyby se přes obědy v hospodách nekouřilo, a pak se to vrátilo, jak to bylo“. Shoduje se na tom ostatně i se svými hosty, kteří tvrdí, že jim kouření u stolu nevadilo a nejraději by byli, kdyby se vrátila pravidla platná před 31. květnem 2017. Tehdy stačilo, když restauratér rozhodl, zda je podnik kuřácký, nebo nekuřácký.