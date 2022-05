První červnový den se ulicemi opět zkušebně rozeznějí sirény

Od června bude obnovena každou středu pravidelná zkoužka sirén. Hasičský záchranný sbor to oznámil na základě rozhodnutí generálního ředitele. Zkušebně se siréna rozezní ulicemi v poledne, a to stálým tónem po dobu 140 vteřin. Zkoužky varovného systému byly zrušeny hlavně kvůli možné panice uprchlíků z Ukrajiny, kteří do Česka přicházejí.