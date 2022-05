Heydrich byl monstrum, Židy by následovali Češi, zdůraznil Stehlík. I dnes se bojuje za základní principy, řekl Lipavský

„Teprve po atentátu a nacistických represáliích Velká Británie s Francií odvolaly podpisy pod mnichovskou dohodou. Do té doby se všichni tvářili, že je to standardní mezinárodní smlouva a svým způsobem platí,“ zdůraznil Stehlík, podle kterého se mohlo stát, že by v roce 1945 československá hranice s Německem vedla u Mělníka. Historik tak reagoval na debatu, zda útok na vysoce postaveného nacistu stál za všechny oběti, které zahynuly v odplatě za něj.

Uvedl, že Heydrich byl vraždící monstrum a zároveň nesmírně efektivní muž. „Hned po příchodu do Prahy začal likvidovat naše židovské spoluobčany, další krok byli Češi. A pak by pokračoval někde jinde,“ řekl vojenský historik. Připomněl, že Heydrich byl tím, kdo naplánoval, jak co nejefektivněji provést takzvané konečné řešení.

Heydrich velel mimo jiné gestapu, policii a eskadrám smrti, jejichž úkolem byla likvidace Židů či intelektuálů na územích okupovaných nacisty, připomenul Stehlík. „Byl pánem nad životem a smrtí nejen tady, ale v celé okupované Evropě a Německu,“ upozornil historik a ředitel Lidického památníku, kde se speciální Události, komentáře natáčely.