Volby by se od roku 2026 mohly konat pouze v pátek, navrhuje ministerstvo

Vnitro navrhuje, aby se nově volilo v pátek od 07:00 do 21:00. Místnosti by tak byly otevřeny 14 hodin stejně jako při současném dvoudenním hlasování, sdělil Adam Rőzler z ministerstva. Zjednodušila by se tím organizace a odpadlo by zabezpečení odevzdaných hlasovacích lístků ve schránkách během noční přestávky z pátku na sobotu.

„Česká republika je v Evropské unii posledním státem, v němž se volby konají dva dny. Změnou se tak chceme přiklonit k převažujícímu modelu, který funguje všude kolem nás, a celý volební proces zefektivnit,“ řekl Deníku N ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Odevzdání lístku v předstihu

Kvůli zavedení jednodenních voleb chce ministerstvo umožnit hlasovat v předstihu vždy ve středu před hlavním dnem. Zájemci by měli mít podle návrhu dvou až pětihodinovou lhůtu na to, aby lístek odevzdali na obecním úřadu.

Podobně jako u korespondenčního hlasování by dostali voliči dvě obálky. Do anonymní by vložili vyplněný hlasovací lístek a ten pak vložili do doručovací obálky s identifikačním lístkem, na němž bude jejich jméno, datum narození a adresa. Doručovací obálku by pak vhodili do volební schránky na obecním úřadu, který je pak předá volebním komisím. Využití tohoto způsobu hlasování nebude možné u komunálních voleb, aby se předešlo případnému zneužití.