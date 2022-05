Po nálezu Ústavního soudu by klienti od pojišťoven mohli získat zpět více peněz

Nález v konkrétním sporu mezi klientem a pojišťovnou souvisí s obecnějším problémem kontraktů k životnímu pojištění, označených v minulosti českými soudy za neplatné. A to zejména kvůli nedostatečnému informování klientů o nákladech a poplatcích. Někteří lidé žádali zpět peníze, které pojišťovnám poslali před tím, než se dozvěděli o neplatnosti smluv, a které považovali za bezdůvodné obohacení pojišťoven.

Soudy jim v řadě případů přiznávaly jen část peněz, a to kvůli promlčení nároku do dvou let ode dne, kdy se člověk dozví o tom, že se na jeho úkor někdo bezdůvodně obohatil. Právě běh promlčecí doby a její závislost na subjektivních či objektivních okolnostech je tématem úterního nálezu.

Podle Ústavního soudu nelze počátek běhu subjektivní promlčecí doby bez dalšího dokazování spojovat s okamžikem uzavření smlouvy a následnými pravidelnými platbami pojistného. „Ty jsou samy o sobě objektivními okolnostmi, které o subjektivní vědomosti oprávněného o bezdůvodném obohacení nevypovídají,“ stojí v takzvané právní větě nálezu.