Kvůli opravě Barrandovského mostu ubyl ve Strakonické další pruh. Kolona narůstá

Oprava Barrandovského mostu vstupuje do rizikového období. Postihne hlavně autobusy směřující po Strakonické na Smíchov. Začíná demolice staré nájezdové rampy ze Strakonické na most, a proto je omezen provoz v podjezdu. Místo dvou pruhů, z nichž jeden je vyhrazený pro veřejnou dopravu, se musí na deset dní vejít veškerá doprava do jediného. První dva dny rekonstrukce Barrandovského mostu byly nečekaně klidné. V ranní špičce se sice zejména ve Strakonické tvořily kolony, pak se ale doprava rozjela. Obavy z kolapsu se nenaplnily.