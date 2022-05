VZP platila i projekty, které neměla, ukázala kontrola hospodaření pojišťovny

Systémovým problémem VZP je pak podle kontrolorů nedostatečné spravování pohledávek, přičemž na tento problém úřad upozornil už při kontrole v roce 2010. NKÚ uvedl, že pojišťovna podle jeho zjištění například nevymáhala od osmi dlužníků dlužné pojistné a penále za více než 13 milionů korun. Také vedla zaniklé a nevymahatelné pohledávky staré až 25 let. V roce 2019 to byly pohledávky za téměř 20 milionů korun vůči 275 plátcům pojistného.

NKÚ se při kontrole hospodaření VZP zaměřil na to, jak zejména v letech 2018 až 2019 nakládala s penězi z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, u kterých je zákonem určeno, co a jak z nich může být placeno. Ke kontrole NKÚ vybral vzorek peněz a majetku v hodnotě přes 22 miliard korun. A právě u fondu prevence zjistil nejvyšší nedostatky.

„Některým z uvedených problémů by bylo možné předejít, pokud by VZP měla dostatečně funkční vnitřní kontrolní systém, s jehož pomocí by nesrovnalosti a chyby včas zjistila,“ dodal NKÚ.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s 5,9 milionu pojištěnců největší zdravotní pojišťovnou v Česku. Letos by měla hospodařit se schodkem 5,9 miliardy korun, pokryje ho z rezerv. Výdaje základního fondu by měly dosáhnout 261,4 miliardy korun.