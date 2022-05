Rusové se připravují na dlouhý konflikt, soudí generál Mičánek. Gepard prý Ukrajincům neposlouží

Z tohoto důvodu také Mičánek nepředpokládá, že by ho Rusko momentálně nasazovalo. Ve hře je podle něj naopak použití balistických raket Iskander nebo supersonické rakety Kinžal. Ani ty se podle něj ale na východní frontě neobjeví ve vysokých počtech, a to s ohledem na cenu takové techniky i její množstevní zastoupení v ruském arzenálu.

„Často slýchám, že se Rusové snaží obklíčit ukrajinské síly, které by zůstaly v doněckém kotli. Zatím tomu jako odborník moc nevěřím, protože pomalým postupem nikoho neobklíčíte. Na obklíčení potřebujete razantní průlom na určitém směru. A vybudovaná ukrajinská obrana, hlavně na východě a částečně, byť ne tak dokonale, na severu, v rychlém průlomu brání,“ upozorňuje.

Podle generála došlo na ruské straně ke změně taktiky. „Byla opuštěna taktika malých bojových skupin, které měly rychle postupovat dopředu a přešlo se víceméně k výraznému zúžení fronty. Tím, že ruská armáda opustila sever a soustředila se na východ a jih, tak se zkrátila fronta zhruba na 450 kilometrů. Z vojenského hlediska je to ale stále zoufale dlouhý prostor, na kterém se jen těžko podaří skutečně soustředit takové síly, které by mohly vést k rychlému průlomu,“ domnívá se Mičánek, jenž působí v Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně.

Co se týče ruské munice, ráže 152 mm nebo ráže 120 mm u tanků zůstává podle Mičánka dlouhou dobu u ruské armády nezměněna. „To znamená, že veškerý vojenský výrobní průmysl mohl nashromáždit velké zásoby na dlouhý konflikt. Evidentně se tedy Rusové připravují na dlouhý konflikt, protože potřebují vítězství, a konflikt rozhodně nebude uzavřen v týdnech,“ řekl Mičánek.

„To platí i o pozemní technice. Vychvalované T-14 Armaty, které se objevily na přehlídkách na Rudém náměstí, do bojů zatím nikde nezasáhly a pochybuji, že by se tak stalo,“ vyjádřil se ve vysílání.

„Systémy, které Ukrajina dostává, vyžadují výcvik, a to je třeba případ

dodávky od Francie, tedy houfnice typu CAESAR. To je velice moderní a

výborný prostředek, ale Ukrajinci se na něj budou muset školit,“ podotýká.

„Populární je teď (německá) dodávka protiletadlových kompletů Gepard,

ke kterým není dodávána munice, to znamená, že tento typ dodávky je v

podstatě pro ukrajinskou armádu zbytečný.“