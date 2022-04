Vláda hodlá do stavebního zákona vrátit environmentální posudky

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí má podle loni schváleného stavebního zákona zařídit sám stavební úřad. Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) je ovšem takový postup nepřijatelný, protože hrozí, že úřady před přírodou upřednostní stavební zájmy.

„Zákon zcela rezignoval na ochranu veřejného zájmu, a to by mohlo vést k tomu, že by stavební úřad svědčil ve prospěch stavby,“ poznamenává. Vláda se proto nyní chystá zákon upravit a posudek o dopadech stavby na životní prostředí vrátit do odborníkům. Stavební úřad by měl rozhodovat až následně, v dalším kroku.

Současně chce nová úprava stavební administrativu zjednodušit a zrychlit, tedy to, proč nový stavební zákon vznikl. Stavebník by měl na jednom místě požádat o vyjádření, jestli záměr vyhovuje s ohledem na ochranu půdy, vody nebo ovzduší, celkem až z devíti oborů. Kompletní odpověď by měl dostat většinou do 60 dnů a s ní pak jít na stavební úřad.

Výhrady opozice

Vláda chce projednat zákon o jednotném environmentálním stanovisku společně s úpravou stavební legislativy tak, aby platily od poloviny příštího roku. „Směr je dobrý a uvidíme ve sněmovně, jaký bude výsledný tvar,“ reaguje koordinátorka kampaní organizace Zelený kruh Petra Kolínská.

„Princip jednoho razítka na jednom místě byl naplněn stávající platnou, ale ještě ne účinnou legislativou,“ upozorňuje ovšem ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič a podobně mluví i stávající opozice. Podle ní diskutovaný zákon zajišťoval zrychlení stavebního procesu, ochranu přírody ale neobcházel.

„K žádnému oslabení dojít nemohlo. Integrace, kterou jsme navrhovali my, navíc byla podle mého názoru pro stavebníka lepší varianta,“ sdělil exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).