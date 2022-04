Černé ovce slaví 30 let. Přibylo možností, jak lidi oklamat, upozornili tvůrci pořadu

„Na začátku Černých ovcí stál filmový producent Čestmír Kopecký, který měl pocit, že tehdejší Československá televize byla velice spjatá s komunistickým režimem a že by bylo dobré udělat pořad, který bude na straně diváků a že bude komunikovat s diváky jinak, než to bylo do té doby možné,“ popsal začátky Chaloupecký.

Pořad se původně jmenoval „Černé ovce sem tam bílá“ a ve svých začátcích působil více retro, nebyl podle Chaloupeckého tak reportážní jako dnes. Také už se nezaměřuje na hledání pozitivních případů. „Já jsem do Černých ovcí přišel jako šéf po dvou letech, a to bylo první, co jsem zrušil. Ty pozitivní věci jsme nechali jiným pořadům,“ vysvětlil dramaturg.

Na lidi dnes čeká více pastí

Moderátorka pořadu Iveta Fialová popsala, že za třicet let jeho existence přibylo možností, jak lidé mohou takzvaně naletět. Týká se to podle ní například rozvoje elektronických médií, zneužití bankovních karet, další je třeba neznalost kryptoměny. „Narostl také počet e-shopů, které se tváří, že prodávají značkové zboží… Těch pastí je víc než dřív,“ myslí si moderátorka.

Pořad se mnohdy vrací k případům stejných lidí, když je problém trvalejší. „Úkolem není věc vyřešit, protože nemáme žádné páky. My se ptáme a upozorňujeme. Je pravda, že to do velké míry funguje,“ upřesnil Chaloupecký s tím, že úspěšnost je poměrně velká.

Podle dramaturga tvůrci dostávají deset až patnáct námětů denně. Důležitá je podle něj pestrost témat, protože některé problémy se neustále opakují.

Čím jsou Černé ovce starší, tím podle moderátorky víc pomáhají. „Někdy stačí, že člověk případ předá nám a situace se okamžitě změní, ale někdy ani to bohužel nestačí. Někdy úřady nehledají cestu, jak by to šlo, ale hledají způsob, jak by to nešlo,“ podotkla Fialová.