Stanjura potvrdil, že vznikne více sazeb paušálního odvodu

Jaká bude konkrétní výše sazeb?

Noví plátci se musí vždy přihlásit na finančním úřadu na začátku ledna roku, kdy chtějí do paušální daně vstoupit. Příště by se tak už mohli hlásit i ti s příjmy do dvou milionů. Novela by totiž podle ministra financí měla platit už od ledna 2023. „Mám ambici, aby to bylo do konce května v Poslanecké sněmovně,“ doplňuje Stanjura.

Resort financí teď s ministerstvy zdravotnictví a práce diskutuje konkrétní výše jednotlivých sazeb. Na navýšení hranice ve sněmovně panuje shoda. „Důležité je, aby změny byly provedeny takovým směrem, aby se paušální daň neměnila každým rokem, protože důležitá je stabilita,“ říká místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN).

„Je potřeba to citlivě nastavit tak, aby nedocházelo k nějaké disproporci a někteří nebyli zdaňováni výrazně více než jiní jen kvůli formě,“ dodává místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Jan Hrnčíř (SPD).

Podnikatelé, kteří si vyberou paušální daň, si už nemůžou daň snížit o slevy – jako je ta na poplatníka nebo třeba na děti. Nepodávají totiž daňové přiznání.