Válka nás probudila, řekla Černochová na konferenci o bezpečnostních hrozbách

Upozornil, že nadále pokračují operace v kyberprostoru, masivní šíření dezinformací a probouzí se ruská „pátá kolona“ v Česku. „Ta už se začíná aktivovat,“ zmínil doslova Koudelka. Zdůraznil, že dezinformace se šíří ze stále stejných webů a jejich skladba se postupně odklání od tématu covidu-19 právě k aktuální válce na Ukrajině. „Útok na Ukrajinu je útokem na celé západní společenství. Od našich partnerů slyším obdiv. Rusové ale udělají vše pro to, aby rozbili naši jednotu. To bychom neměli připustit,“ má jasno Koudelka.

Černochová zopakovala, že závažné události se odehrávají velmi blízko Česku a díky médiím je možné je sledovat prakticky v přímém přenosu. „Válka na Ukrajině byla nepříjemný budíček pro nás všechny. A všichni jsme spadli z růžového obláčku, když jsme si mysleli, že Evropa je nejbezpečnější místo na světě,“ zmínila ministryně obrany. Je podle ní třeba připravit se na to, že na obraně se rozhodně nebude šetřit, naopak se přepracují některé strategie.

Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun připomněl, že velkou roli ve válce na Ukrajině hraje i Bělorusko. Obránci se podle něj nejspíš bojí stáhnout své síly od Kyjeva jinam, protože by mohl přijít úder právě z běloruského území. Řekl, že Rusové mohou potenciálně svou pozornost obrátit také na západní Balkán. To by podle Berouna vedlo k tomu, že „bychom byli cílovou zemí migrace“ z tohoto regionu.